Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербургских пожарных с профессиональным праздником. Праздник отмечается ежегодно 30 апреля.

В своем поздравлении Михаил Романов отметил, что пожарная служба в России имеет старинные традиции.

«В 2021 году пожарной охране России исполняется 372 года. 30 апреля 1649 года царем Алексеем Михайловичем был подписан «Наказ о Градском благочинии», которым в Москве вводилось круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Им предписывалось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году, был подписан президентский Указ «Об установлении Дня пожарной охраны», согласно которому именно день 30 апреля стал официальным профессиональным праздником всех российских пожарных», — напомнил историю праздника Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что сегодня, согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности», ее обеспечение — одна из важнейших функций государства. В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ.

«За долгие годы своего существования пожарная охрана изменялась, реформировалась, совершенствовалась. Однако задачи пожарных остаются неизменными — спасение людей и имущества от огня. Современная Государственная противопожарная служба МЧС России (ГПС МЧС России) — это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. Сегодня, в свой профессиональный праздник, все сотрудники пожарной службы получают поздравления не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, чьи имущество и даже жизнь были спасены, благодаря работе этих самоотверженных людей», — подчеркнул Михаил Романов.

Депутат отметил мужество и доблесть огнеборцев, бесстрашно шагающих в пламя ради спасения людей, со скорбью вспомнил о только что произошедшей трагедии на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, где погиб один из пожарных и пострадали двое его товарищей.

Михаил Романов пожелал действующим работникам и ветеранам пожарной охраны здоровья и благополучия.

«Дорогие друзья, от вашей трудной, опасной работы во многом зависят спокойствие и безопасность граждан, сохранение облика наших городов и поселков, исторических памятников. Я желаю всем действующим пожарным дальнейших успехов в вашей опасной работе на благо людей. Пусть меньше будет выездов по тревоге и риска для жизни. Сухих вам рукавов!» — говорится в обращении Михаил Романов.