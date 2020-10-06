Михаил Романов принял участие в церемонии открытия мемориальной композиции «Оружейникам Отечества»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов перерезал ленту на открытии мемориальной композиции в виде дальнобойной пушки 2А36 «Гиацинт-Б», посвященной оружейникам России.

Памятник открыт перед «Научно-производственным объединением Специальных материалов» на Нефтяной улице Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Он посвящен всем, кто создавал и ныне создает вооружение и военную технику для обеспечения обороны, и защиты нашей страны. Дальнобойная буксируемая 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» создана на Мотовилихинских заводах и принята на вооружение в 1975 году, всего таких орудий с 1975 по 1989 годы было выпущено более 2,5 тысяч единиц.

Презентация композиции «Оружейникам Отечества» состоялось в рамках Года Памяти и Славы, приуроченного к 75-летию Великой Победы. Церемонию открыл генеральный директор-генеральный конструктор «НПО Спецматериалов» Михаил Сильников. В перерезании ленточки и снятии покрывала с памятника также приняли участие ведущий инспектор Западного военного округа, ветеран боевых действий, генерал-полковник Анатолий Зайцев и член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко. Также с приветственным словом выступил глава Администрации Фрунзенского района Константин Серов. Участники церемонии возложили к новому памятнику цветы и венки. В память о защитниках Отечества, павших за свободу и независимость нашей Родины, была объявлена минута молчания.

Выступая на торжественном митинге, посвященном открытию памятника, Михаил Романов отметил, что история оружейного дела России полна героических страниц.

— Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения многим поколениям мастеров оружейного дела в нашей стране. Их трудом и талантом создавались уникальные образцы оружия, формировались и закалялись легендарные профессиональные традиции, которые достойно выдержали проверку временем. Имена Сергея Мосина, Федора Токарева, Василия Дегтярева, Михаила Калашникова, Николая Макарова и других выдающихся конструкторов по праву вписаны в героическую летопись нашего Отечества. Сотни тысяч побед, одержанных с помощью вооружения, созданного этими мастерами, составили военную славу России, — сказал Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что развитие и модернизация оборонно-промышленного комплекса сегодня является одним из важнейших государственных приоритетов.

— В числе ключевых задач этого направления – подготовка квалифицированных кадров, разработка и внедрение на предприятиях отрасли передовых технологий. Опираясь на богатейшие традиции оружейного дела, высокий профессионализм ученых, инженеров и специалистов, национальная оружейная отрасль сегодня активно развивается, обеспечивая армию и флот России самым современным вооружением, а наша страна укрепляет свою обороноспособность и позиции на международном рынке военной техники, — подчеркнул Михаил Романов.

Депутат отметил бесценный вклад «НПО Спецматериалов» в развитие оборонной промышленности России. Михаил Романов поблагодарил генерального директора-генерального конструктора «НПО Спецматериалов» Михаила Сильникова и коллектив предприятия за качественную и ответственную работу в интересах национальной безопасности нашей страны и пожелал им здоровья, благополучия и всего самого доброго.