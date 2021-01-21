Михаил Романов рассказал об особенностях работы Государственной Думы в рамках весенней сессии 2021 года

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, комментируя начало работы депутатов в 2021 году, выразил мнение, что последняя сессия седьмого созыва парламента пройдет в чрезвычайных условиях на фоне сложной эпидемической ситуации, обостряющейся перед думскими выборами политической конкуренции и деструктивных событий на международной арене. Сегодня депутаты открыли весеннюю парламентскую сессию, которая продлится до середины июля. 19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу, после которых к работе приступит восьмой созыв нижней палаты федерального парламента.

По мнению Михаила Романова, пандемия коронавируса, ее социальные и экономические последствия, обострение политической борьбы накануне парламентских выборов внутри страны, а также усложняющаяся ситуация на международной арене, окажут сильнейшее влияние на работу депутатов в рамках последней сессии седьмого созыва Госдумы. Говоря о ситуации с коронавирусом, депутат отметил, что в течение 2020 года парламент работал в жестком, чрезвычайно высоком темпе, старясь максимально оперативно реагировать на вызовы пандемии, экстренно создавая все новые и новые законодательные инструменты защиты граждан и экономики от пагубного влияния COVID-19. Парламентарий назвал очень значимым поручение Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина Комитету Государственной Думы по контролю и Регламенту провести анализ правоприменительной практики принятых депутатами в этой сфере законов. Их было 37.

— Практически весь предыдущий парламентский год прошел под знаком защиты граждан и экономики от влияния пандемии, был принят расширенный пакет беспрецедентных мер по поддержке граждан и бизнеса, созданы правовые и управленческие условия для начала процесса восстановления национальной экономики после первой волны коронавируса. В 2021 году эта работа продолжится. По-прежнему, во главе угла – социальная поддержка семей с детьми, пожилых людей, нуждающихся граждан. Пандемия непредсказуема, но государство должно разработать универсальную систему защитных механизмов, которые позволили ли бы гражданам пережить сложное время с минимальными потерями. В том числе, в рамках стартовавшей сегодня сессии нам предстоит дальнейшая работа по правовому регулированию дистанционного обучения, и я горячо поддерживаю позицию руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергея Неверова о необходимости широкого обсуждения этого вопроса с педагогическим сообществом, родителями школьников, экспертами в области программирования, — сказал Михаил Романов.

Парламентарий также подчеркнул, что на создание максимально комфортной и эффективной системы всестороннего социального обеспечения граждан и повышение их уровня жизни направлено и Послание Президента РФ Владимира Путина, законодательное обеспечение которого является приоритетным направлением работы Государственной Думы в рамках весенней сессии 2021 года.

— Правовое укрепление положения Послания Президента РФ и новых норм Конституции РФ, гарантирующих социальные обязательства государства, являются важнейшей частью работы депутатов в первой половине наступившего года, — отметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что обострившаяся ситуация на международной арене после президентских выборов в США и вновь звучащие со стороны западных партнеров требования о введении очередных экономических санкций против России станут крайне сложным фоном для подготовки к грядущим в сентябре выборам в российскую Государственную Думу.

— Кризис управления в США продемонстрировал, насколько к сегодняшнему дню подешевели в западном мире демократические и моральные ценности, которые прежде составляли основу его политической модели. Всенародные демократические выборы, парламентская система управления, свобода слова, не только права, но даже жизнь человека – все это в современном западном обществе в один момент превратилось в непрочные инструменты манипулирования общественным мнением, которые ради политических целей можно использовать, сломать и отбросить. В сложившихся условиях Россия должна противопоставить этому хаосу стабильность, порядок и законность, опирающиеся на обновленную Конституцию РФ, всенародные выборы, честную конкуренцию политических идей, цивилизованную передачу парламентской власти и не подвластные девальвации демократические и нравственные ценности, — подчеркнул Михаил Романов.

В этой связи парламентарий назвал символическим, что в рамках первого заседания 2021 года Государственная Дума одобрила проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации», внесенный Президентом РФ в развитие положений Конституции РФ. Документ дополняет ст. 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается.

— Государство берет на себя обязательства по защите семьи, брака, материнства и детства как на внутриполитическом уровне, так и на международном арене. Укрепление базовых морально-нравственных ценностей российского общества, сохранение традиционного семейного уклада является незыблемым приоритетом государственной политики, основой успешного социально-экономического развития нашего государства, залогом его процветания и благополучия граждан, — подчеркнул Михаил Романов.