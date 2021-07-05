Михаил Романов возложил цветы к мемориалу «Журавли» на Невском воинском кладбище

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов возложил цветы к постаменту мемориала «Журавли» на Невском воинском кладбище Санкт-Петербурга.

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, ставшая основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Парламентарий возложил к обелиску цветы и почтил память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

— Великие строки песни на стихи Расула Гамзатова «Журавли» вдохновили авторов установленного на Невском кладбище мемориала на создание аллегории вечной памяти о тех, кого забрала война. Здесь похоронено около 50 тысяч ленинградцев и защитников города, умерших от ран в военном госпитале, который был расположен неподалеку. Строительство мемориала велось в конце 70-х годов методом народной стройки, то есть деньги на его возведение собирались всем миром. Журавлиная стая навсегда застыла на гранитной стеле, немым напоминанием о тех, кто упокоился в братских могилах, защищая любимый город. Скорбящая женская фигура у стелы – это еще один стихотворный образ поэта Расула Гамзатова: девушки узнают в журавлях своих не вернувшихся с войны женихов. Сегодня, склоняя головы у монумента, мы вспоминаем всех, кто не дожил до Победы, всех, кто пал жертвой той страшной войны, которая началась 80 лет назад. Песня «Журавли», по словам авторов, может быть адресована павшим за Родину воинам всех времен. Но как же важно, чтобы войн в мире не было, чтобы не гибли солдаты, чтобы наши родные и близкие были здоровы и не расставались с нами. Пусть страшные войны навсегда останутся лишь в истории нашей страны, в гранитных памятниках, в песнях и в нашей памяти, — сказал Михаил Романов.