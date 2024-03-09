Михаил Шуфутинский и MIA BOYKA исполнили песню на стихи Михаила Гуцериева

Новости
9 марта 2024

8 марта состоялось премьерное исполнение песни «Помада на щеке» поэта Михаила Гуцериева и композитора, продюсера Дарьи Кузнецовой. Песня прозвучала в исполнении необычного дуэта – короля шансона Михаила Шуфутинского и яркой исполнительницы современной поп-музыки MIA BOYKA.

Певица призналась, что давно мечтала о сотрудничестве с Михаилом Гуцериевым. Михаил Шуфутинский рассказал, что когда Гуцериев показал ему текст, он даже засомневался – уж больно стихи пылкие, юношеские. Но сомнения развеялись, когда шансонье услышал стихи с музыкой Дарьи Кузнецовой. А когда он узнал, что исполнение будет дуэтом с MIA BOYKA, то понял — это удача.

Премьера клипа на песню «Помада на щеке», снятого в эстетике 60-х 80-х, 2000-х и нашего времени – казино, фишки, деньги, слава, любовь – ожидается в ближайшее время.

Композиция стала саундтреком очередной серии музыкального проекта «Вселенная GM».

«Вселенная GM» – это музыкальный короткометражный сериал, посвященный истории магического артефакта, который своей волшебной силой помогает героям получить желаемое, но по очень высокой цене.

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