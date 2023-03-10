Микко Рантанен — незаметный герой из «Колорадо Эвеланш»

Спорт
10 марта 2023

Актуальный обладатель Кубка Стэнли, «Колорадо Эвеланш», проводит нелегкий сезон, и пока с трудом выходит в плей-офф из Западной конференции. Однако большинство специалистов и экспертов уверены в том, что в постсезоне «Лавины» начнут демонстрировать совершенно другой уровень хоккея. Многие бетторы считают так же, например Melbet. Ознакомиться с обзором melbet букмекерская контора можно на страницах портала Bookmaker Ratings. 

Сейчас в составе «Колорадо» чрезвычайно хорош финский форвард Микко Рантанен. Учитывая, что он играет в команде, в которой есть несколько игроков уровня суперзвезд, таких как Натан Маккиннон, Кейл Макар, Девон Тэйвз и Габриэль Ландеског, кажется, что Микко Рантанен часто остается в тени, когда обсуждает лучших в игре. Но это следует исправить, так как 26-летний игрок вот уже шесть сезонов демонстрирует результаты элитного уровня.

В 62 играх этого сезона Рантанен уже выбил 42 гола и 73 очка — цифры, которые предполагают, что он может превзойти свой прошлогодний результат в 92 очка. Блестящая игра Рантанена — еще одна причина, из-за которой эксперты продолжают верить в счастливую звезду «Колорадо», и в то, что команда снова завоюет Кубок Стэнли.  

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