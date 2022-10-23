Микроклиматическая ячейка «АГРИСОВГАЗ» вызвала интерес участников выставки «Saudi Agriculture 2022»

Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, принимает активное участие в 39-й Международной сельскохозяйственной выставке «Saudi Argiculture 2022», представляя решения в сфере тепличной отрасли. Мероприятие проходит с 17 по 20 октября 2022 г. на территории Riyadh International Convention & Exhibition Center в г. Эр-Рияде Королевства Саудовская Аравия.

Выставка традиционно является одним из крупнейших профильных событий на Ближнем Востоке. Всего в мероприятии участвуют 450 экспонентов из 45 стран, представлено 11 национальных экспозиций. Общая площадь составляет более 18 000 кв.м. Выставку освещают крупнейшие местные телекананалы Arabia, SkyNews и CNBC Arabia.

Организатором национальной российской экспозиции выступил АО «Российский экспортный центр» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Российская национальная экспозиция стала крупнейшей не только в этом году, но и за всю историю выставки. Кроме того, российская делегация является самой представительной на выставке «Saudi Argiculture 2022» – более 250 делегатов. На площади в 1 188 кв. м представлено 55 ведущих отечественных производителей-экспортеров продукции АПК, включая «АГРИСОВГАЗ». Компания играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой компанией, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса. На сегодняшний день более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ». Представленный на стенде компании макет микроклиматической ячейки привлек большое внимание представителей арабского бизнеса. Это технологическое решение может быть использовано в любых климатических зонах и способствует получению лучших результатов урожайности и качества продукции. Микроклиматическая ячейка может выступать как в качестве самостоятельного тепличного комплекса, так и в рамках модернизации существующих объектов.

В первый день работы выставки российскую экспозицию открыли Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации; Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»; Сергей Козлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия.

Ключевым событием выставки стала пленарная сессия «Россия – Саудовская Аравия: долгосрочное партнерство в сфере взаимной торговли продукцией АПК», по результатам которой ожидается, что экспорт российской продукции АПК в Королевство Саудовская Аравия в 2022 году превысит 1 млрд долларов США.

За первые дни работы выставки проведено более 100 B2B встреч, потенциал которых оценивается в более чем 5 млн долларов США. Ключевыми партнерами российской B2B программы со стороны Королевства Саудовская Аравия выступили такие компании, как крупный агрохолдинг Nadec, торговая сеть Lulu KSA, лидирующая мукомольная компания First Mills, один из лидеров по производству мяса птицы Al-Watania Poultry, группа компаний Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Sons Company. Всего за дни работы выставки запланировано более 350 встреч.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru