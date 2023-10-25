Mindray расширяет портфель сердечных биомаркеров передовыми анализами hs-cTnI и NT-proBNP

Компания Mindray, глобальный лидер в области медицинских устройств и решений, представила сердечные биомаркеры: высокочувствительный тропонин I (hs-cTnI) и NT-proBNP. Эти новые биомаркеры расширили многообразный портфель компании Mindray в части сердечных биомаркеров, предназначенных для диагностики и контроля сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

При том, что ССЗ являются ведущей причиной смертности по всему миру, ранняя диагностика является ключевым фактором для спасения жизней. Инструкции рекомендуют использовать cTnl и NT-proBNP в качестве основных биомаркеров в случае подозрения на острый коронарный синдром (ОКС) и сердечную недостаточность при ранней диагностике, стратификации рисков, быстрой диагностике и терапевтическом мониторинге.

Эти два анализа стали результатом совместных усилий компании Mindray и ее дочерней компании HyTest, заметного глобального поставщика антител и антигенов. Комплексный материал кардиотропонина компании HyTest, известной своим опытом и экспертными знаниями в сфере сердечных биомаркеров, был выбран в качестве международного стандарта тропинов ассоциацией AACC в 2004 году.

При проверке в кардиологической больнице Wuhan Asian Heart Hospital в Китае и в исследовательском институте Hennepin Healthcare Research Institute в США оба анализа продемонстрировали исключительную клиническую эффективность.

Анализ Mindray hs-cTnI: надежное обнаружение повреждения миокарда с высоким коэффициентом обнаружения и низким коэффициентом вариации

Анализ hs-cTnI компании Mindray далеко превосходит минимальные требования к анализам hs-cTn и достигает исключительного коэффициента обнаружения 93 % между нижним пределом обнаружения (LoD) и верхним референтным пределом (URL) 99-го процентиля, а также имеет погрешность (коэффициент вариации) ниже 5 % при URL 99-го процентиля. Это подтверждает исключительную чувствительность, точность и надежность анализа при обнаружении повреждений миокарда. Далее исследование диагностического алгоритма в интервале 0–2 ч, проведенное исследовательским институтом Hennepin Healthcare Research Institute, дополнительно подтверждает его эффективность для диагностики и контроля кардиологических заболеваний в этом критически важном интервале времени.

Анализ Mindray NT-proBNP с высокой точностью и надежной помехоустойчивостью

NT-proBNP — это зарекомендовавший себя сердечный маркер для диагностики и контроля сердечной недостаточности. Анализ Mindray NT-proBNP демонстрирует высокую точность с коэффициентом вариации ≤5 % и эффективно минимизирует помехи, создаваемые 55 распространенными лекарствами от заболеваний сердца, подтверждая свою надежность для обнаружения и контроля сердечной недостаточности.

«За счет интеграции передовых антител и научных исследований в области сердечных биомаркеров компании HyTest с передовой технологией и платформой реагентов компании Mindray мы создадим более надежные решения, обеспечивающие повышение результатов лечения пациентов в области сердечно-сосудистых заболеваний и за ее пределами», — сказал доктор Цзяньвэнь Хе (Jianwen He), научный директор компании Mindray IVD.