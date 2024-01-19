Министерство финансов США отменило санкции, введенные в отношении компании Mayaniquel. В заявлении компании говорится, что она удовлетворена предпринятыми Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США мерами по отмене санкций, введенных в отношении компании Mayaniquel. «Как мы публично заявляли в декабре 2022 г., это включение в санкционные списки было ошибочным. Сегодня управление OFAC прямо признало, что компания Mayaniquel не отвечала требованиям для включения в санкционные списки. Фактически, о чем мы также заявляли в декабре 2022 г., компания Mayaniquel никак не связана сейчас и никогда не была связана в прошлом с кем-либо из физических лиц, компаний или с корпоративной группой, которых управление OFAC упоминает в сегодняшнем пресс-релизе, никогда не принадлежала кому-либо их них и не контролировалась кем бы то ни было их них», говорится в заявлении Mayaniquel.

«За этот период вынужденной приостановки деятельности предприятия компании Mayaniquel в Пансосе, департамент Альта-Верапас, понесли существенный коммерческий и финансовый ущерб, с которым нам предстоит разбираться.

Компания Mayaniquel очень гордится тем, что поставляет никель, питающий промышленность по всему миру, в том числе в США. Мы с нетерпением ждем возобновления нашей деятельности, восстановления трудовых отношений с нашими работниками в Гватемале и поддержки местных общин», отмечается в заявлении.