Министерство хаджа: цифровая трансформация и безопасная киберсреда

Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью жизни саудовцев, тем более что Саудовская Аравия занимает первое место в индексе ЭСКЗА ООН по услугам электронного правительства, а также 11-е место среди G20. Министерство хаджа и умры предоставляет более 121 электронной услуги для более чем 30 миллионов человек в Саудовской Аравии, а также для миллионов людей, совершающих хадж и умру из разных стран. Министерство гарантирует кибербезопасность для защиты данных и информации паломников от различных атак.

Министерству хаджа и умры удалось выдать более 50 миллионов разрешений на умру, а также обслужить 30 миллионов человек в течение 2023 года, что отвечает развивающимся современным потребностям.

Согласно японскому индексу WASEDA, эти данные свидетельствуют о большом скачке Саудовской Аравии, особенно Министерства хаджа и умры, которое занимает 8-е место среди 217 государственных структур, и также входит в 10-ку Индекса измерения цифровой трансформации Саудовской Аравии 2022 года.

Д-р Тауфик Аль-Рабиа, Министр хаджа и умры, во время «Форума креативных создателей», начавшегося 4-го июня, подчеркнул, что Министерство рассматривает возможность предоставления услуг электронных платежей, чтобы связать электронные системы в странах проживания паломников с системами в Саудовской Аравии.

Самой трудной задачей при предоставлении электронных услуг, является обеспечение безопасной киберсреды для данных паломников, что Саудовская Аравия обеспечивает благодаря усилиям Национального управления кибербезопасности, которое 28-го мая провело учения по кибербезопасности для хаджа 2023 года. Учения включали моделирование действий в случае различных видов кибератак, а также применение механизма реагирования на срочные киберинциденты, начиная с обеспечения готовности, обнаружения и анализа, и заканчивая локализацией, ликвидацией последствий и процедурами после инцидента.