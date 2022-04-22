Министр ГО и ЧС Кубани прокомментировал обрушение Федоровского гидроузла

По словам министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова, на месте обрушения шлюзовых конструкций Федоровского гидроузла работает оперативная группа ведомства, а также специалисты иных профильных служб. В Оперативном штабе Кубани подчеркнули, в зоне аварии прилагаются все усилия, чтобы ликвидировать последствия обрушения и наладить штатную работу объекта.

Сергей Штриков отметил, ключевые решения по финансированию и окончательному восстановлению сооружения будут приниматься на федеральном уровне.

«Самое главное, что в результате чрезвычайного происшествия никто из местных жителей не пострадал. Что касается подтопления жилого сектора, с этой стороны угрозы также не наблюдается. На место прибыли и уже работают специалисты, которые оценят общий ущерб от аварии. Все вопросы по дальнейшему восстановлению гидроузла будут решаться на федеральном уровне. От наших специалистов и сотрудников районной администрации будет оказываться все необходимое содействие. По объемам сбрасываемой воды запас имеется», – сказал Сергей Штриков.

Напомним, в пятницу, 22 апреля, в Абинском районе произошло чрезвычайное происшествие регионального масштаба – обрушились шлюзы Федоровского гидроузла. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Сотрудники кубанской прокуратуры проводят проверку по факту разрушения конструкций в ходе неграмотного проведения строительных работ. Спасатели уже сообщили, что ситуация находится под контролем, жителям региона эвакуация не потребуется. Жизнеобеспечению населения ЧС также не угрожает.

Источник фото: kmvh.ru