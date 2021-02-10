Минпромторг оценил развитие производства в Мордовии

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе рабочей поездки оценил работу промышленных предприятий Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба руководства региона. Он посетил выставку продукции промышленных кластеров республики в Доме Правительства, на которой были представлены новые и современные продукты. В частности, глава Минпромторга обратил внимание на стенд завода по производству хризотилцементных строительных материалов ОАО «ЛАТО».

Сегодня это предприятие выпускает широкий спектр продукции: хризотилцементный шифер (классический и окрашенный), фасадные панели, плоский хризотилцемнетный лист, трубы, акриловую водно-дисперсионную краску и комплектующие детали кровли. Благодаря современным производственным линиям, ОАО «ЛАТО» производит товары высокого качества, обладающие рядом уникальных свойств. Вся хризотилцементная продукция обладает классом «НГ» (негорючий), что позволяет считать её пассивной системой пожарной безопасности. К примеру, дом, облицованный хризотилцементными фасадными плитами, надежно защищен от внешнего возгорания, классифицирующегося экстренными службами как одно из наиболее опасных. Более того, хризотилцементные строительные материалы долговечны (срок службы шифера в среднем составляет от 25 до 50 лет при соблюдении правил эксплуатации) и доступны по сравнению с функциональными аналогами на рынке.

Продукция ОАО «ЛАТО» активно используется в региональных программах капитального ремонта, применяется в работах служб ЖКХ и популярна среди рядовых потребителей. В прошлом году Денис Мантуров уже говорил о важности хризотилцементной отрасли для России. «Нам важно и дальше развивать эту отрасль. В большинстве своем, предприятия по добыче и переработке хризотила являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое положение городов, в которых они находятся. А ежегодные налоговые отчисления этих предприятий в бюджеты всех уровней составляют около 15 млрд рублей. Главное, чтобы хризотил-асбест использовался в современных строительных материалах и как изначальная сырьевая база, и в качестве компонента смесей» — заявил министр в ходе встречи с губернатором Оренбургской области.

В ходе визита в Мордовию Денис Мантуров детально изучил ассортимент производимой в регионе продукции, отметив, что ведомство будет прорабатывать многие направления в рамках всероссийской производственной кооперации и действующих механизмов поддержки по линии Минпромторга России. Кстати, ООО «ЛАТО» уже является частью большого регионального объединения «хризотиловых» предприятий – завод принадлежит оренбургскому комбинату АО «Оренбургские минералы», который является одним из лидеров по добыче и обработке хризотилового волокна не только в России, но и в мире. Благодаря этому существует прямая линия поставок сырья, позволяющая оптимизировать и интенсифицировать производство строительных материалов.