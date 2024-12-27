Miral анонсирует амбициозную стратегию устойчивого развития для продвижения досуга, развлечений и туризма 

Компания Miral, ведущий создатель захватывающих туристических направлений и впечатлений в Абу-Даби, представила комплексную стратегию устойчивого развития всей группы компаний. В ней изложены амбициозные планы Miral к 2030 году стать эталоном устойчивого развития досуга, развлечений и туризма (LET) в регионе.

Комментируя стратегию, Мохамед Абдалла аль-Зааби (Mohamed Abdalla Al Zaabi), генеральный директор Miral Group, сказал: «Miral стремится к важной вехе своего развития, ставя устойчивость в основу всего, что мы делаем. Наша стратегия устойчивого развития будет определять эту эволюцию, обеспечивая ответственный рост и инновации и при этом принося долгосрочную пользу нашим заинтересованным лицам и сообществу. Она также демонстрирует наше стремление внести свой вклад в стратегию ОАЭ по достижению нулевого углеродного баланса к 2050 году в рамках борьбы с изменением климата и одновременно развивать устойчивый туризм в Абу-Даби».

Стратегия устойчивого развития Miral является результатом всесторонней оценки ее текущей деятельности и видения будущего и определяет ключевые направления с амбициозными целями и сроками. С целью оказать влияние на существующие и будущие достопримечательности на островах Яс и Саадият приверженность Miral устойчивому развитию обусловлена тремя ключевыми задачами: развивать в регионе виды LET, обеспечивающие наибольшую устойчивость; управлять LET, используя самые устойчивые подходы в регионе; позиционировать свои туристические направления как лучшие в регионе в плане устойчивости.

Miral стремится способствовать культурному просвещению посредством таких достопримечательностей, как дворец Каср аль-Ватан, и защищать природу, реализуя такие инициативы, как научно-исследовательский и спасательный центр Yas SeaWorld, а также организовывать развлекательные мероприятия, которые включают образовательные элементы и способствуют более глубокому пониманию важнейших социальных и экологических проблем.

Обязательство Miral по сокращению углеродного следа к 2030 году согласуется со стратегией ОАЭ по достижению нулевого углеродного баланса к 2050 году. Для повышения углеродной эффективности всех активов Miral и минимизации воздействия на окружающую среду применяется многогранный подход, включающий реализацию мер по повышению энергоэффективности всех подразделений, переход на возобновляемые источники энергии, изучение инициатив по компенсации выбросов углерода и применение принципов устойчивого проектирования ко всем новым проектам строительства. Это также относится к управлению ресурсами, включая комплексные стратегии сохранения водных ресурсов и основательные программы управления отходами, направленные на обеспечение отказа от захоронения отходов.

Люди: этот компонент является наиболее приоритетным в рамках стратегии, обеспечивая благополучие сотрудников Miral посредством инициатив, способствующих многообразию и инклюзивности, эмиратизации, профессиональному развитию и здоровому балансу между работой и личной жизнью.

В дополнение к внедрению устойчивых подходов к осуществлению хозяйственной деятельности компании, усилия Miral в области устойчивого развития будут распространяться на все туристические направления компании. Эти инициативы включают ответственное управление цепочками поставок, предполагающее предоставление приоритета устойчивому материально-техническому обеспечению, распространение устойчивых подходов в области туризма в рамках сотрудничества с партнерами и создание более устойчивых туристических направлений с предложением более экологичного транспорта.

Приверженность Miral устойчивому развитию уже проявляется в рамках ее существующих инициатив. К ним относится установка крупнейшей в ОАЭ системы солнечных панелей на крыше комплекса Warner Bros. World Yas Island, Абу-Даби, делающей зависимость от электросети ОАЭ минимальной и в оптимальные периоды покрывающей до 64 % потребности тематического парка в электроэнергии. Недавно в комплексах SeaWorld Yas Island, Абу-Даби, и Yas Bay при сотрудничестве с Emerge, совместным предприятием компаний Masdar и EDF, были установлены дополнительные панели.

Кроме того, недавнее сотрудничество с Агентством по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD), крупнейшим природоохранным регулятором на Ближнем Востоке, и научно-исследовательским и спасательным центром Yas SeaWorld позволило создать интегрированный и передовой центр научных знаний о Мировом океане для сохранения морской среды, реализации исследовательских инициатив и усилий по спасению морской дикой природы в регионе.

Кроме того, отель Hilton Abu Dhabi, Yas Island производит для своих гостей питьевую воду из содержащейся в воздухе влаги, а отель The WB Abu Dhabi планирует организовать на своей территории гидропонную ферму, чтобы выращивать свежие фрукты и овощи для своих магазинов продуктов и напитков. Тематический парк SeaWorld Yas Island, Абу-Даби, сократил использование одноразовых пластиковых изделий всеми своими подразделениями за счет использования альтернативных изделий из переработанных материалов и стремится полностью отказаться от одноразовых пластиковых изделий в ближайшем будущем.