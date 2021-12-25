Миранда Шелия назвала любимый бренд ухаживающей косметики

Сториз известной модели Миранды Шелия наполнены различной полезной информацией по уходу за собой: девушка регулярно посещает салоны красоты, а также выполняет процедуры в домашних условиях. По словам инста-звезды, каждый день в ее расписании находится место для заботы о себе.

Модель подчеркивает, что 90% успеха – это красивая кожа лица и уход за ней должен быть правильным. У девушки целый арсенал косметических средств, необходимых к применению ежедневно. Ее обширный опыт использования ухаживающей косметики привел ее к линии Hydra Life от Dior. Первый этап в уходе за кожей – пенка, качество которой девушка превозносит на пьедестал очищения. После этого кожа тонизируется и увлажняется, а затем наступает время подготовки к нанесению макияжа. Увлажнение и матирование кожи достигается благодаря эмульсии Hydra Life, которая наносится перед тональным кремом.

В состав ежедневного макияжа входят ультралегкий флюид для лица, хайлайтер, румяна, карандаш для губ и (обязательный элемент) помада яркого цвета этого же бренда.

Вечером модель снимает мейк-ап при помощи мицеллярного молочка, затем применяет тоник и после этого наносит сыворотку Dior Hydra Life. Модель обращает внимание, что из этой серии она использует и гель-собре для контура глаз, чтобы утреннее отражение в зеркале радовало на все 100%!