Мировое соглашение ГАП «Ресурс» спасло самарских бройлеров

В Самарской области будет продолжать свою деятельность по выращиванию бройлеров крупнейшая в регионе «Тимашевская птицефабрика». Сохранение действующего предприятия и рабочих мест стало возможно в результате мирового соглашения с кредиторами и бывшими владельцами фабрики в процессе затянувшегося на пять лет банкротства. Теперь это дело прекращено решением Арбитражного суда Самарской области.

Процесс банкротства «Тимашевской птицефабрики» начался осенью 2019 года по иску Россельхозбанка, пишет МК. Предприятие, входящее в холдинг полного цикла производства мяса птицы «Самарский бройлер» задолжало банку почти 1 млрд рублей.

Правительство Самарской области не хотело в перспективе потери градообразующего предприятия и сотен рабочих мест в Кинель-Черкасском районе (треть взрослого населения – пенсионеры). Только через два года удалось найти инвестора, готового взять на себя риск восстановления банкротного предприятия, им стал ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. В 2021 году входящая в холдинг Наурузова АО «Токаревская птицефабрика» (Тамбовская область) взяла в аренду имущество Тимашевской. Тамбовская фирма также выкупила долги предприятия у РСХБ и других кредиторов.

Приход арендатора спас предприятие, на котором к этому моменту из-за дефицита комбикормов начался падеж птицы. Менеджеры ГАП «Ресурс» смогла оперативно восстановить технологический процесс, интегрировав работу самарской птицефабрики в производственный цикл Группы.

К августу 2023-го ООО «Тимашевская птицефабрика» была признана банкротом, самарский арбитраж открыл конкурсное производство, а когда все кредиторы сформулировали свои претензии, долг предприятия к лету 2024 года вырос уж до 4,405 млрд рублей. Вернуть его фабрика не могла, но ГАП «Ресурс» предложил свой вариант.

«Токаревская птицефабрика» разработала финансовую модель, согласно которой самарскому производителю бройлеров будет предоставлен конвертируемый кредит. Взамен инвестор получит контроль над последней.

Приняли условия мирового соглашения и бывшие собственники. По мнению одного из основных акционеров Ильшата Тукаева, «в нашем случае удалось достигнуть максимально комфортного компромисса, как для группы компаний «Ресурс», так и для акционеров холдинга «Самарский бройлер». Благодаря правильному решению холдингу «Самарский бройлер» удалось избежать банкротства, Самарскому региону сохранить важный агропромышленный актив. Люди не остались на улице, а их семьи без средств к существованию».

В ГАП «Ресурс» разработали программу увеличения производства, благодаря которой к 2029 г. денежный поток на предприятие должен вырасти вдвое − до 5 млрд рублей.