Митч Марнер очень хорош в составе «Торонто Мэйпл Лифс»

Спорт
16 марта 2023

Все ближе матчи плей-офф Кубка Стэнли. Эксперты считают, что «Торонто Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне следует рассматривать в качестве контендера — у команды отличный ростер и она демонстрирует хорошие результаты по ходу регулярки. Бетторы, считающие точно так же, могут использовать свои знания при заключении пари на поединки с участием франшизы из канадской провинции Онтарио. Тем более, что для взаимодействия с букмекером сегодня требуется лишь наличие смартфона. А melbet приложение можно скачать совершенно бесплатно на страницах портала Bookmaker Ratings. 

Поклонники «Мэйпл Лифс» могут пожаловаться на то, что Митчу Марнеру не уделяется слишком много внимания. В конце концов, сейчас он играет в лучший хоккей в своей жизни, только что установив рекорд франшизы, набрав серию из матчей с набором очков. Всего же на счету форварда в актуальной «регулярке» 79 пойнтов в 64 поединках, и он, похоже, не собирается останавливаться. 

К сожалению, независимо от того, насколько хорошо Марнер продолжит играть на протяжении всего регулярного сезона, его по-прежнему будут критиковать из-за отсутствия успеха в плей-офф. Потому что самое главное — это поход за Кубком Стэнли, призом, в последний раз завоеванном «Торонто» 66 лет назад.  

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