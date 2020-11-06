Мэрия Краснодара возобновит работы на проблемном долгострое ЖК «Радуга»

Жилкомплекс «Радуга», расположенный в Краснодаре по улице Жигуленко, 7 – это три 20-этажных объекта-недостроя, характеризующиеся различной степенью технической готовности. Каждый объект рассчитан на 234 квартиры. На данный момент эксперты мэрии Краснодара возобновили работы по мониторингу технического состояния несущих конструкций литеров.

Ранее в администрации города сообщили, что члены наблюдательного совета, действующего при федеральном Фонде защиты прав дольщиков, приняли решение о завершении строительных работ в жилом комплексе.

«Все три жилых объекта комплекса будут достроены силами Фонда защиты прав дольщиков Кубани, при поддержке одной из государственных компаний-подрядчиков. В ближайшей перспективе будет подписано соглашение о софинансировании работ по завершению строительства литеров. После этого фонд проведет все полагающиеся в рамках этого дела юридические мероприятия. Затем на площадке сразу же приступят к работе монтажные и строительные бригады», – рассказал замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В свою очередь, Евгения Шумейко, глава краевого Фонда защиты прав дольщиков, пояснила, что технические исследования незавершенных жилых объектов были начаты заблаговременно, чтобы ускорить рассмотрение проектно-сметных документов и как можно быстрее начать строительные работы на литерах. На данном этапе эксперты фонда уже приступили к составлению ходатайства, в котором будет прописано намерение о принятии на себя обязательств застройщика-банкрота.