МКК «Монеза» получила премию за продвижение финансовой грамотности на рынке МФО и открытость

Микрокредитная организация «Монеза» (входит в группу компаний TWINO) получила диплом лауреата в номинации «Финансовая грамотность и открытость» ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания».

Премия инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ и другими организациями.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» задумывалась как один из эффективных инструментов, направленных на обеспечение стабильного развития рынка товаров и услуг в России. Среди ключевых задач данного мероприятия — обсуждение актуальных рыночных тенденций с целью повышения уровня финансовой грамотности и развития потребительской культуры в нашей стране. Именно в категории «Финансовая грамотность и открытость» лауреатом премии стала микрокредитная организация «Монеза».

«Повышение уровня знаний и навыков россиян в области финансов является одной из наших основных задач с момента основания компании. Благодаря слаженным действиям участников рынка и регулятора, выработке общих правил и совершенствованию законодательства, микрофинансовый сектор наконец стал безопасным для граждан. TWINO активно участвует в создании и продвижении обучающего контента, способного помочь россиянам принимать взвешенные финансовые решения. В настоящее время мы готовим к запуску специализированный портал, где в доступном формате будет собрана исчерпывающая информация, позволяющая любому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности», — отметил генеральный директор ГК TWINO Ашот Торосян.

«На первом месте для нашей компании стоит клиентоориентированность. Именно эта характеристика в ближайшее время будет определять успешность бизнеса вне зависимости от сферы его деятельности. Победа в премии «Права потребителей и качество обслуживания» рассматривается нами как признание высокого качества наших клиентских сервисов. Сейчас многие кредиторы делают ставку на работу с качественными заемщиками, но далеко не все из них понимают, что для получения таких клиентов компании требуется проводить огромную предварительную работу, включающую в том числе и финансовое просвещение», — добавил директор департамента обслуживания клиентов TWINO Андрей Варначкин, принявший участие в церемонии награждения премии «Права потребителей и качество обслуживания».