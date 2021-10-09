Младшеклассников приглашают на олимпиаду «А я знаю»

Образовательная платформа «Яндекс.Учебник» анонсировала олимпиаду для учеников 1-4 классов «А я знаю». Она включает три предмета: математику, русский язык и окружающий мир.

«Олимпиада мотивирует сильных учеников к победе, а менее уверенным помогает сделать первый шаг к успеху. Для нас очень важно, чтобы участие детей было комфортным, чтобы ребенок не боялся ошибаться, и вся механика олимпиады на это направлена. Дети учатся думать не по шаблону и не боятся ошибок. Интересный сюжет увлекает и эмоционально вовлекает ребенка, и ребенок с радостью выполняет задания», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор по продвижению и развитию образовательных инициатив в органах власти компании «Яндекс» Дмитрий Растворов.

Олимпиада пройдет в онлайн-формате и направлена на повышение заинтересованности детей в изучении учебных предметов. По словам Растворова, специальных навыков для участия в олимпиаде не требуется – ученик с любым уровнем подготовки может выполнять поставленные задачи.

Каждый участник получит соответствующий сертификат, а для победителей предусмотрены призы.