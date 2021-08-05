Мнение большинства: американцы не осуждают применение ядерного оружия против мирного населения

Совсем скоро наступит очередная годовщина бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Однако даже спустя полвека в американском обществе мнения насчет использования ядерного оружие расходятся. И большинство все еще поддерживает величайшее военное преступление против человечества.

Тогда в 1945 году из-за американских бомбардировщиков в одночасье погибли сотни тысяч человек, а к сегодняшнему дню общее число жертв, включая умерших от сопутствующих заболеваний составляет около четверти миллиона. Как узнал исследовательский центр Pew Research Center 56% американцев считают бомбардировки оправданными.

«Я бы не стал извиняться. Только так мы могли дать о себе знать и выиграть войну», – заявил прохожий на улицах Вашингтона корреспонденту RT.

Белый дом до сих пор не приносил официальных извинений за военные преступления прошлого. Даже когда в первый раз в истории президент США Барак Обама посетил Хиросиму в 2016 году, он не стал просить прощения.

Ситуация доходит до абсурда — исследование Стэнфордского университета, проведенное в 2017 году, показало, что 60% американцев готовы одобрить повторное использование ядерного оружия. Как оказалось, граждане США при определенных условиях считают вполне оправданным уничтожение города-миллионника в Иране.