Мнением о медийности ученых поделится на круглом столе в рамках ВЭФ Алла Панченко

13 сентября в рамках ВЭФ состоится круглый стол «Наука в зеркале медиа: ученые – новые лидеры общественного мнения». В нем примет участие Алла Панченко, заместитель директора Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского Университета.

«До недавнего времени успех карьеры исследователя и молодого ученого не коррелировал с медийностью и вовлеченностью в общественные процессы. Однако с развитием информационных технологий и повышения значимости медиа во всех сферах жизни у молодого ученого возникла необходимость быть заметным в публичных процессах, которые находят отражение в СМИ и социальных медиа. Особое внимание должно уделяться корректности, этичности и клинической выверенности информации в медицинских стартапах. Проекты, имеющие научное обоснование и умеющие качественно показать это своей аудитории, находят большую поддержку в профессиональной среде и соответственно эффективнее привлекают грантовые и инвестиционные средства, находят клиентов и партнеров», – сказала Алла Панченко.

Центр индустриальных технологий и предпринимательства занимается поддержкой и развитием технологического предпринимательства и инновационных компаний, развивающихся на базе РИД, полученных в стенах Сеченовского Университета. Центр координирует работу с индустриальными партнерами и заказчиками НИОКР, способствует продвижению собственных разработок вуза на рынок. Сотрудники Центра навигируют молодые проекты по широкому спектру мер поддержки biomedtech проектов в Университете по направлению защиты интеллектуальной собственности, получения регистрационного удостоверения, трансфера технологий, лицензирования, маркетинга, технологического аудита, юридического сопровождения, грантовых сервисов и др.

Предполагается, что в своем выступлении эксперт осветит вопросы формирования научно-исследовательской и предпринимательской среды, расскажет об инструментах вовлечения обучающихся и исследователей в технологичные, инновационные и перспективные проекты на уровне университета, города, региона, отрасли и страны. Алла Панченко затронет вопросы устройства экосистемы технологического предпринимательства, расскажет, в том числе, об акселерационных и образовательных программах Сеченовского Университета, способствующих продвижению медицинских продуктов с высокой доказательной эффективностью и клинической значимостью.

Круглый стол «Наука в зеркале медиа: ученые – новые лидеры общественного мнения» посвящен вопросам популяризации науки, формированию из молодых ученых новых лидеров общественного мнения. Участники дискуссии ответят на вопросы, как ученому обрести популярность в медиапространстве, а также могут ли медиа создавать мотивацию для вовлечения молодежи в научную деятельность. По мнению организаторов круглого стола, медиа способны задавать тренды, формирующие привлекательность науки и научного сообщества для молодежи.

Модератором круглого стола выступит первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент молодежного сообщества Наталья Попова.

К дискуссии присоединится магистрантка Сколтеха, сооснователь первого в России Telegram-канала вакансий для сфер популяризации, науки и просвещения Sci_career, участница таких проектов, как «Химия-Просто» и «Лаборатория научного кино», а также руководитель региональной студии продюсерского центра «Инсайт Люди» во Владивостоке Иван Юрченко и блогер-миллионник, резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Женя Ершов. Среди спикеров – ректор Первого международного цифрового университета Нинель Морозова.

Посетив круглый стол, участники молодежного дня ВЭФ смогут узнать о возможностях успешного развития молодежи в науке и медиа, о перспективах, которые открывают современные социальные сети, а также познакомятся с историями успеха молодых ученых и блогеров, которые занимаются популяризацией науки. В рамках круглого стола пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ для студентов вузов Дальневосточного федерального округа.

Напомним, что молодежное сообщество ВЫЗОВ создано с целью популяризации науки и культуры в медиапространстве и повышения социального статуса молодых ученых. Важной задачей сообщества является формирование общественного мнения о значимости развития науки, инноваций и культуры в молодежной среде через социальные сети, а также формирование новых лидеров общественного мнения из числа молодых ученых.

Ранее презентации сообщества состоялись в шести федеральных округах.