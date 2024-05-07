Многие россияне хотели бы воспользоваться услугами дизайнера интерьера

Более 40% опрошенных Россиян полностью изменили бы интерьер у себя дома, при этом 6% из них считают, что их текущему жилью уже ничего не поможет. К такому выводу в ходе исследования пришли аналитики онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы психологических профессий Психодемия (обе школы входят в образовательную компанию Ultimate Education).

В исследовании поучаствовали более 300 россиян. 53% из них проживают в городах-миллионниках, 47% — в городах с населением меньше миллиона. 57% респондентов — женщины, 43% — мужчины. 39% опрошенных — в возрасте 25-35 лет, 31% — в возрасте 35-45 лет, 17% — в возрасте 18-24, 13% — в возрасте 45+.

Как интерьер влияет на настроение

Большая часть респондентов установили тесную связь между визуальной обстановки дома и их настроением. 63% участников опроса сказали, что их настроение очень зависит от интерьера, и они чувствуют себя плохо, когда им не нравится свое жилье. В то же время 27% отметили изменчивость своего настроения в разных квартирах, не могут точно сказать, с чем это связано.

Больше всего россиянам портит настроение отсутствие ремонта — его отмечают 63% респондентов. Вторая причина сниженного настроения из-за домашнего интерьера — визуальная непривлекательность, неопрятность жилья (59%), на третьем месте — отсутствие достаточного количества естественного света (52%).

В то же время исследование показало, что большинство (72%) респондентов предпочитают оставаться дома, назвав свой дом “самым комфортным местом”.

Комфортные стили, цвета и материалы

Наиболее комфортно опрошенные россияне чувствовали бы себя в интерьерах в скандинавском стиле (33%), бохо (26%), модерн (20%), наименее комфортно — в интерьерах в стиле барокко (2%) и советском стиле (1%).

У 84% опрошенных россиян основная палитра в интерьере состоить из оттенков бежевого и коричневого — 90% из них довольны таким выбором. В то же время 22% респондентов хотели бы использовать в интерьере оттенки зеленого и бордового.

Для 71% и 62% опрошенных соответственно важно, чтобы постельное белье было их натуральных тканей и приятно на ощупь, а мягкая мебель также была тактильно приятной. 43% опрошенных россиян предпочли бы мебель из натурального дерева.

«Думаю, что существует пересечение двух аспектов в дизайне интерьера – комфорта и эстетики. Грамотный интерьер в первую очередь должен учесть все элементы комфорта: эргономику, качественные коммуникации, наличие бытовой техники и так далее. То есть, это включает в себя элементы, без которых комфортное проживание просто невозможно сегодня. Будь то столкновение каждый день с неправильно спроектированным шкафом, это будет раздражать больше, чем неподходящий цвет стен.

С другой стороны, есть вопрос эстетики пространства. Лично мне кажется, что интерьер — это то пространство, которое должно радовать обитателей, а не просто следовать текущим трендам», – заключает Лена Борисова, эксперт школы дизайна и технологий Bang Bang Education.

Как связаны дизайн интерьера и психология

71.01% участников ответили, что пока не обращались за услугами дизайнера, но хотели бы в будущем, в то время как 43.48% уже обратились. Совсем не пользуются популярностью ярко-желтые и розовые оттенки — их используют в интерьере 3% опрошенных, а желают — 6%.

9% опрошенных уже обращались к дизайнеру интерьера и оказались довольны результатом. При этом 61% опрошенных пока не обращались, но хотели бы в будущем — 16% из них не знают, чего конкретно хотят, и считают, что профессионал придумает лучше, 84% — знают, какой интерьер хотят, но считают, что дизайнер лучше владеют нюансами, которых они не знают.

81% участников опроса считают, что работа дизайнера имеет что-то общее с работой психолога. Они отмечают, что обоим профессионалам необходимо тщательно слушать клиента и понимать его потребности.