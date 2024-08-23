Mobile Games Awards 2024: AppGallery признана «Лучшим магазином приложений»

AppGallery была признана «Лучшим магазином приложений» на церемонии вручения наград Pocket Gamer Mobile Games Awards, состоявшейся на отраслевом гала-представлении в Кельне.

«Победа в номинации «Лучший магазин приложений» в течение 2 лет подряд является свидетельством стремления нашей команды неустанно делать все возможное каждый день», — говорит Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services Europe.

Он добавил: «Подразделение Huawei Mobile Services действительно добилось значительного роста с AppGallery в последнее время, учитывая высококонкурентный рынок магазинов приложений. Мы надеемся и дальше помогать разработчикам по всему миру развивать свой бизнес, радуя всех пользователей лучшими кампаниями и предложениями по качественным приложениям и играм».

С момента своего первого запуска в 2018 году AppGallery превратилась в один из трех крупнейших в мире магазинов приложений. Обслуживая более 580 миллионов активных пользователей в месяц, AppGallery продолжает предлагать широкий спектр популярных глобальных игр и локальных приложений. Платформа продемонстрировала значительный рост количества и качества доступных приложений, а также растущее сообщество разработчиков, зарегистрированных на платформе Huawei Mobile Services (HMS).