Мобильный клиент Р7 команда для iOS и Android получил обновление

Пользователям стали доступны новые сборки мобильных клиентов Р7 команда. Версия для Android предложит новый дизайн окна звонка, возможности копировать фрагмент текста и использовать реакции непосредственно во время звонка. iOS-версия Р7 команды получила контекстное меню для чужого сообщения в треде, а также ряд улучшений интерфейса, в том числе и для iPad.

В новом релизе Р7 команды для Android-устройств появилась возможность копировать только определенную деталь текста, цифру, конкретную формулировку, что значительно ускоряет работу с информацией и снижает риск ошибок. Работает это стандартным образом: в сообщении нужно нажать и удерживать палец на нужном слове или фрагменте до появления маркеров. А далее нажать «Копировать» в контекстном меню и «Вставить» в соответствующем поле ввода.

Эмодзи-реакции прямо во время звонка позволят пользователям приложения на Android выразить согласие, одобрение или недовольство, не прерывая собеседника. Эмодзи при этом «проплывают» по экранам всех участников звонка, так что каждый сможет оценить в том числе и реакцию аудитории в целом. Воспользоваться новой функцией можно через контекстное меню звонка (пункт «Отправить реакцию» в нижней части экрана).

Версия для Android также получила новый дизайн окна звонка. В нём оптимизировано расположение элементов для быстрого доступа к ключевым функциям: индикатору качества связи, поднятию руки, включению режима «Только звук», переходу в чат и записи совещания. Дополнительно, теперь в звонках с модерацией можно оставить на экране только активных участников, у которых включена камера, микрофон или ведётся демонстрация экрана.

В версии для iOS также появился ряд действительно полезных нововведений. Так, добавлено контекстное меню для чужого сообщения в тредах: теперь можно отреагировать или ответить на конкретную реплику коллеги. Доработано поле ввода для IPad устройств, улучшен поиск внутри чатов, обновлен экран внешнего вида под iOS 26, а окна общих чатов с пользователем и пересылки сообщений приведены к единому виду.