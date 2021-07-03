Модель Ellen Alexander рассказала о своей книге и планах ее экранизировать

Новая книга Ellen Alexander, а затем фильм, снятый на ее основе, расскажут о том, как обычной девушке, приехавшей покорять столицу развлечений Лос-Анджелес, добиться успеха в сфере entertainment.

С одной стороны, это типичная история: ежегодно в город ангелов со всего мира, в том числе из России, слетаются тысячи девушек, мечтающих стать своими в индустрии развлечений. С другой — при схожести их историй, каждая проходит свой путь.

«Это рассказ о девушке, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы быть поближе к фабрике грез — Голливуду. Она творческий человек и пытается найти свое место под его солнцем. Как большинство таких же, как она, моя героиня живет в отдельных апартаментах с другими моделями, ездит на кастинги, стремится попасть на съемки и показы. Это злободневная тема, насущная для большинства моделей, актрис, певиц, попавших в LA, о котором, благодаря голливудскому кино, сложился миф, что там все счастливы и улыбаются белоснежной улыбкой. Реальность вносит коррективы. То, что я описываю в книге, — микс из рассказов тех, кто идет по такому пути. Это тема дня, а моя героиня — своеобразный герой нашего времени. Я же просто показываю, к чему готовиться новым покорительницам», — говорит Ellen.

Идея написать книгу, а затем экранизировать эту историю возникла у Ellen Alexander во время вынужденной изоляции, когда общение перешло в онлайн, а большинство проектов, связанных с работой, было отложено до лучших времен.

«Я видела, насколько тяжело мои знакомые и друзья переживают этот непростой период. Чтобы не впасть в депрессию, я решила написать книгу. Тем более что для этого у меня появилось свободное время, как когда-то у автора «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл, которая, сломав ногу, на год оказалась прикована к постели — и создала роман. Хотя в целом моя история вымышленная, путь героини типичный, а в повествовании есть и мой опыт, ведь я тоже однажды приехала в Лос-Анджелес, чтобы стать моделью, актрисой, певицей», — делится автор.

Героиня Ellen совершает крутой жизненный вираж, переехав из другого штата в Лос-Анджелес, Калифорния. Она решила, что кардинальные перемены помогут ей пережить предательство бойфренда, и за компанию с подругой отправилась в столицу развлечений, чтобы попробовать себя в качестве модели. Но яркая внешность — конечно, не единственный ее талант. В LA девушка поняла: карьера певицы — то, что надо. Судьба подарила шанс — знакомство с владельцем крутого музыкального лейбла, и его нельзя упустить!

«Теодор Драйзер, написавший трилогию «Финансист», «Титан», «Стоик», роман «Американская трагедия», а также автор книги «Последняя ночь «Титаника»» Уолтер Лорд и другие писатели, в основе повествования которых лежат реальные события, создавали не документальные, а вымышленные истории, но в них можно увидеть то, что происходило с реальными людьми того времени. Так и в этой книге. Еще я хочу снять фильм, который станет окном в эту жизнь. Но он в большей степени будет основан на тех событиях, которые я сама проживала, в нем я буду исполнять свои песни. Не буду раскрывать все секреты, чтобы сохранить интригу, скажу только, что это легкая история о том, как воплотить мечту в жизнь. В ней точно не будет стрельбы, погонь, потасовок, зато будут любовь, секс, рок-н-ролл», — говорит Ellen Alexander.

Об авторе

Ellen Alexander — американская модель с русскими корнями, актриса, автор песен и музыки, соосновательница биотех-стартапа Create U future. Окончила Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (факультет международных экономических отношений).