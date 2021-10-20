Модернизировать аналоговую систему домофонии позволит гибридное решение Hikvision

Компания Hikvision выпустила новую модель антивандальной вызывной панели для многоквартирных домов, жилых комплексов и коммерческих объектов. Главная особенность панели DS-KD8013-IME6 – возможность работать как с IP-мониторами, так и с аналоговыми абонентскими переговорными устройствами (трубками). Такое гибридное решение позволит создать на объекте гибкую систему домофонии, а также даст возможность абонентам выбирать между IP-решениями видеодомофонии или более экономичными и простыми аналоговыми системами.

Простое обновление аналоговой системы домофонии

Новое гибридное устройство в том числе поможет быстро произвести модернизацию существующей аналоговой системы домофонии с сохранением действующей кабельной инфраструктуры. Устаревшая аналоговая вызывная панель при этом меняется на новую гибридную DS-KD8013-IME6, а подъездный коммутатор – на специальный блок аудиосогласования DS-KAD20. К одному такому блоку можно подключить до 100 аналоговых абонентских переговорных трубок. Гибридная вызывная панель поддерживает до 8 блоков аудиосогласования – то есть к общей системе можно подключить до 800 абонентов с аналоговой системой домофонии. Все необходимые настройки можно выполнить через Web-интерфейс или через платформу Hik-ProConnect.

Для абонентов с IP-мониторами доступна функция удаленного управления звонками, открытием дверей/ворот и просмотра изображения с камеры через пользовательское приложение Hik-Connect.

Удобное управление

Вызывная панель DS-KD8013-IME6 оснащена встроенным считывателем Mifare-карт – максимальный объем базы составляет 10 000 пользователей. К устройству также можно подключить внешний считыватель с интерфейсом Wiegand и считыватель для магнитных ключей (Touch Memory). Сама панель поддерживает управление тремя замками (например, въездные ворота, входная калитка, двери). С помощью дополнительных кнопок «SOS» и «Диспетчер» пользователь может оперативно связаться с консьержем или службой охраны объекта.

Основные технические параметры

Новинка оснащена встроенной 2 Мп HD-камерой с широким углом обзора (126° по горизонтали). Для получения более качественного и информативного изображения в условиях контрастного освещения применяется технология аппаратного широкого динамического диапазона (True WDR). С помощью мощного процессора система производит высокочастотную съемку кадров с разной экспозицией и таким образом «выравнивает» освещение на итоговом изображении. Для съемки в ночное время предусмотрена ИК-подсветка.

Корпус новой гибридной вызывной панели имеет антивандальное исполнение с классом защиты IK07, устройство также можно устанавливать на улице благодаря защите (IP65) от попадания внутрь корпуса влаги и пыли.

О компании Hikvision

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning. Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru