Модная цветовая палитра в дизайне интерьера 2022

Цвет в руках дизайнеров служит магическим инструментом: создаёт и трансформирует пространства, превращает обычное помещение в продуктивный домашний офис, расслабляющую комнату отдыха – в любой вариант по Вашему желанию. В бюро архитектуры и дизайна Alter Ego Group виртуозно используют силу цвета и готовы преобразить Вашу квартиру или дом согласно Вашим предпочтениям и современным трендам.

Зов природы: новые тренды в дизайне интерьера 2022

Зов природы – один из ключевых трендов – был услышан и в мире дизайна. Формы и цвета, вдохновлённые Великим художником – природой, органические и экологические безопасные материалы – основные тренды в дизайне интерьера 2022. Нашу палитру составляют уютные бежевые оттенки, спокойные мятные, отражающие стремление к замедленному ритму жизни, оптимистичная шампань, гармоничная гамма зелёных тонов и вдохновляющие фиолетовые. Симбиоз спокойных умиротворяющих и воодушевляющих ярких, способных передавать свою энергию красок – именно то, в чём многие чувствуют потребность и к чему стремятся в повседневной жизни.

Зелёный, бежевый и фиолетовый – ключевые тренды в цветовых решениях дизайна интерьеров 2022

Зелень будет активно использоваться для создания успокаивающей и органичной атмосферы в наших домах; помимо горшечных растений это столешницы зелёного камня, обивка мебели и тон поверхностей. Актуальная гамма динамичных, стимулирующих творческую энергию фиолетовых пополнилась новыми тонами: сбалансированный пурпурный, нежный лавандовый, насыщенный черничный.

The Wild Living, эклектичная и изысканная интерпретация жилого пространства от Roberto Cavalli Home Interiors, заслуженно названа воплощением наследия бренда. Природное вдохновение африканскими сюжетами трансформировалось в калейдоскоп узоров, тонов и декора с прямыми отсылками к животному миру. Анималистика в естественной версии сочетается с драгоценными материалами, каждый предмет мебели символичен и рассказывает свою историю. Цветовая палитра основана на гамме тёплых красок саванны и песчаных дюн. Обивки из нубука тёплых оранжевых тонов удивительно гармонируют с бархатом Tigresse, создавая чувственное очарование.

Концепция Baxter – сделать интерьеры менее формальными. В интерпретации Baxter дизайн – это возможность окружить себя комбинациями предметов, согласующихся друг с другом, но которые выглядят так, будто они накапливались в доме с течением десятилетий. Общий знаменатель философии Baxter – совершенство форм и материалов. Мягкие очертания подчёркивает экспрессивная цветовая гамма, выстроенная на основе апельсинового, черничного и лавандового. Фактурный травертин, использованный также в строительстве Колизея, светлым золотисто-бежевым и роскошной коричневой гаммой подчёркивает аутентичность этой итальянской коллекции.

Versace Home воплощает гламур и роскошь Дома моды в домашних интерьерах. Семейный дуэт Роберто Паломба и Людовика Серафини преобразовал знаковые коды модного бренда во вневременную мебель чистых, строгих линий; Донателле особенно понравилось, как они используют цвета в контексте современных трендов дизайна интерьера. Транскрипция итальянского стиля и ценностей Versace отразилась в создании предметов мебели, которые могут менять внешний вид благодаря концепции съемных покрытий разных цветов – от излюбленной гаммы бренда до новейших экспериментальных оттенков. Кожа соседствует с шёлком, роскошные металлы – с мрамором, однотонные поверхности – с печатными. Коллекцию Versace Home отличает невероятная творческая энергетика.

В палитре модных оттенков соединены два мира: спокойные и умиротворяющие природные оттенки бежево-коричневой и зелёной гаммы соседствуют и эффективно взаимодействуют с энергичными и воодушевляющими пурпурно-фиолетовыми тонами, усиливая эклектичные и многофункциональные интерьеры.