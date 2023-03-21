Модуль «Проекты» включен в состав облачной и серверной версии «Р7-Офис»

В облачной и серверной версии офисного пакета для совместной работы с документами «Р7-Офис» есть в наличии модуль «Проекты».

В «Р7-Офис» модуль «Проекты» позволяет создавать проекты, задачи, вехи, обсуждения, диаграммы Ганта, вести учет времени, а также создавать шаблоны проектов. Приложение позволяет контролировать ход работы, не упуская из виду самое важное, и повышает производительность сотрудников.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.