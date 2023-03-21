Модуль «Проекты» включен в состав облачной и серверной версии «Р7-Офис»

Общество
21 марта 2023

В облачной и серверной версии офисного пакета для совместной работы с документами «Р7-Офис» есть в наличии модуль «Проекты».

В «Р7-Офис» модуль «Проекты» позволяет создавать проекты, задачи, вехи, обсуждения, диаграммы Ганта, вести учет времени, а также создавать шаблоны проектов. Приложение позволяет контролировать ход работы, не упуская из виду самое важное, и повышает производительность сотрудников.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

«Биннофарм Групп» заняла второе место в рейтинге влиятельности «Фармацевтического вестника»

Мир

MTN и Huawei подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению доступа к цифровым технологиям и устойчивому развитию в Африке

Мир

Huawei: Ускорение изменений и совместное формирование более умных зеленых финансов

Мир

Digital Solutions Provider Tianyu планирует выход на европейский рынок в 2023 г.