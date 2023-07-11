Модули Astronergy генерируют энергию на крупнейшем европейском предприятии TOPCon PV

В честь двухмесячной устойчивой генерации электроэнергии на крупнейшей в Европе электростанции N-типа в Германии TOPCon solar – солнечной электростанции Döllen 30 июня прошла церемония открытия в ознаменование успеха электростанции, вырабатывающей экологически чистую энергию за счет установки модулей ASTRO на 154,77 МВт N-серии TOPCon PV от Astronergy.

Строительство проекта началось в мае 2022 года, и почти через год в апреле 2023 года солнечная электростанция Döllen была подключена к электросети. Предполагается, что благодаря модулям серии ASTRO N-типа TOPCon PV от Astronergy мощностью на 154,77 MВт солнечная электростанция будет вырабатывать около 160 000 МВтч экологически чистой электроэнергии в год. Такая значительная мощность равнозначна обеспечению электроэнергией около 36 000 домохозяйств, состоящих из четырех человек.

При участии местных политических представителей и средств массовой информации на церемонии открытия особое внимание уделялось важности солнечной электростанции для стабилизации климата и энергетической независимости, эта же мысль освещалась в СМИ до и после события.

Ярким примером ключевой роли солнечной энергетики в создании устойчивого мира является солнечная электростанция, финансируемая базирующейся в Гамбурге компанией CEE Group, управляющей активами возобновляемой энергетики и разработанная компанией Antlike Solar. Высокотехнологичные солнечные панели TOPCon ASTRO N5 3.0 компании Astronergy выступают в качестве одного из важнейших элементов системы устойчивого развития.

Как сказал Самуэль, директор по маркетингу в Astronergy, во время недавнего интервью, компания не только делает все материалы для модулей более экологичными, но и прилагает больше усилий для использования наших продуктов для содействия всем производителям экологически чистой электроэнергии.

Детлеф Шрайбер, генеральный директор CEE Group, заявил: «Новая солнечная электростанция на площадке Döllen впечатляет своей номинальной мощностью 154,77 МВт и подчеркивает потенциал возобновляемой энергетики как одного из центральных компонентов перехода к альтернативным источникам энергии. С радостью обнаружив высокий уровень экспертных знаний в нашем сотрудничестве с Astronergy, мы с нетерпением ждем совместных проектов».