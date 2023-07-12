Молодежь поколения Z со всего мира знакомится с оживленной провинцией Шаньдун

Глобальный диалог поколения Z с провинцией Шаньдун, совместно организованный China Daily, Информационным бюро народного правительства провинции Шаньдун, а также21st Century English Education Media, успешно завершился 7 июля в Цзинане, столице провинции Шаньдун. Форум «Мудрость молодежи поднимает паруса» был направлен на содействие взаимопониманию и обучению представителей поколения Z во всем мире посредством культурного опыта и разностороннего общения.

В ходе этого мероприятия девять молодых людей из Китая и других стран вышли на сцену, чтобы поделиться своими впечатлениями о Шаньдуне и обсудить стратегии эффективного обмена опыта провинции Шаньдунь со всем миром. Ребята делились своими впечатления после недельного путешествия по различным городам провинции в преддверии мероприятия.

Их путешествие началось в Вэйфане, где они погрузились в увлекательный мир воздушных змеев и стали свидетелями достижений науки и техники, используемых в овощеводстве.

Затем они отправились в Цзинин, где имели возможность посетить храм Конфуция и семейный особняк Конг. Именно здесь они погрузились в жизнь и мысли Конфуция, уважаемого китайского философа, сформулировавшего философию конфуцианства.

Конечным пунктом их путешествия был Цзинань. Благодаря богатой истории, пропитанной весенней культурой, город может похвастаться впечатляющей коллекцией «72 знаменитых источников», включая источник Баоту и Жемчужный источник. Во время путешествия участники получили глубокое понимание и признание уникального культурного наследия и природных чудес выдающихся городов провинции Шаньдун.

Юлия, российская студентка, в настоящее время изучающая экономику в Университете Цинхуа, выразила свое удивление тем, насколько хорошо Шаньдун сохранил ценности конфуцианства. Она подчеркнула, как детей в провинции учат важности смирения с раннего возраста с помощью цитаты Конфуция: «Две головы всегда лучше, чем одна». Юлия также отметила, что теплое гостеприимство местных жителей восходит к другой цитате Конфуция: «Приятно иметь друзей, приезжающих издалека».

Шериф, египетский предприниматель и выпускник MBA, поделился своими наблюдениями о замечательных технологических достижениях, свидетелем которых он стал в провинции Шаньдун, особенно в области транспорта и сельского хозяйства. Он выразил признательность провинции за ее высокоразвитую инфраструктуру, включая одну из самых современных высокоскоростных железнодорожных сетей. Кроме того, он подчеркнул внедрение в провинции Шаньдун таких высокоточных методов ведения сельского хозяйства, как интеллектуальное орошение, мониторинг культур, умные теплицы и анализ данных по сельскому хозяйству, что способствует повышению эффективности и устойчивости сельского хозяйства.

«Я считаю, что Египту следует учиться у Китая и лучше сотрудничать в продвижении и создании «умного» сельского хозяйства. Такое сотрудничество принесло бы пользу как Египту, так и Китаю», – сказал он.

Глобальный диалог поколения Z с провинцией Шаньдун проходил одновременно с Глобальной молодежной конференцией 2023 года, состоявшейся с 6 по 9 июля.