Monster Energy – спонсор по энергетикам на Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship 2022

Официальным спонсором по энергетическим напиткам в рамках Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship стала компания Monster Energy, специализирующаяся на производстве энергетических напитков для профессионального сообщества мотогонщиков по всему миру.

«Учитывая приверженность компании Monster Energy к мотокроссу, для нас большая честь стать официальным спонсором чемпионата Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship в этом году, – заявил директор по маркетингу компании Monster Energy Дэн Макхью (Dan McHugh). С 2002 года компания Monster Energy оказывает огромную поддержку индустрии мотокросса. На протяжении многих лет мы сотрудничаем не только со всеми ведущими гоночными сериями, но и с многочисленными профессиональными и любительскими гоночными командами и отдельными гонщиками по всему миру».

Присутствие компании Monster Energy на различных соревнованиях и мероприятиях, посвященных мотокроссу, на протяжении примерно двух десятилетий уже стало традицией. Теперь компания стала спонсором чемпионата Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship, а именно названа спонсором Monster Energy AMA Supercross. Компания также является спонсором чемпионата MXGP Motocross World Championship, то есть Monster Energy в настоящее время спонсирует все первоклассные серии по мотокроссу с участием величайших в мире гонщиков и будет и дальше вносить свой вклад в развитие этого спорта не только в Северной Америке, но и по всему миру. Наряду с чемпионатом Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (Loretta Lynn’s), список национальных, а также международных соревнований по мотокроссу и различных тематических мероприятий, которые поддерживает компания Monster Energy, действительно невероятен для этой индустрии. Помимо профессиональных и знаковых любительских мероприятий, компания Monster Energy активно участвовала в развитии любительского мотокросса – вплоть до местного уровня. В результате она завоевала признание многочисленных поклонников мотокросса, а ее светящийся логотип M-claw по праву вызывает уважение, ведь компания поддерживает этот вид спорта вот уже 20 лет.

«Мы очень рады тому, что Monster Energy теперь является «официальным энергетическим напитком» нашей серии, для нас это совершенно естественно. Зона для фанатов на чемпионате Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship находится прямо в доме Monster Energy, — заявил президент MX Sports Pro Racing Дэви Кумбс (Davey Coombs). — Если кто-то создал энергетический напиток для американских фанатов мотокросса, то это несомненно Monster Energy. Верность спорту, смелость, дерзость – все это вы найдете в напитках Monster Energy, которые по праву считаются лучшими энергетическими напитками для мотокроссеров».

Эта серия из 12 раундов запомнится легендарной атмосферой гонки и жаркой борьбы, а также культовыми бодрящими напитками от Monster Energy, которыми будут наслаждаться национальные болельщики в жаркие летние дни мотокроссов.

Этим летом компания Monster Energy не только выступает спонсором Lucas Oil Pro Motocross, но и также поддерживает команды Monster Energy kavasaki, Monster Energy/Pro Circuit/kavasaki factory team, Monster Energy Star Yamaha Racing factory team и ряд других гонщиков, включая Chase Sexton (Team Honda HRC).