Морская литий-ионная аккумуляторная система Pylontech получила сертификат JET в Японии

Компания Pylon Technologies Co., Ltd объявила 10 марта 2023 года о том, что ее морская литий-ионная аккумуляторная система получила сертификат JET в Японии. Этот сертификат, выдаваемый на основе стандартов JIS C 8715-2: 2019, стал очередным признаком признания компании Pylontech на японском рынке после того, как она получила сертификат на одноэлементный аккумулятор 37 Ач (модель: 37PN) и системы накопления энергии S-Mark of Force H2.

JET устанавливает более высокие технические стандарты для морских литий-ионных аккумуляторных систем из-за требовательных условий их использования. Сертификат знаменует собой существенный прорыв в развитии компании Pylontech, демонстрируя ее техническую мощь и надежность. Кроме того, компания Pylontech смогла расширить диапазон применения своей системы аккумуляторных батарей в Японии.

В 2020 году правительство Японии опубликовало «Стратегию зеленого роста за счет достижения углеродной нейтральности в 2050 году», в которой излагается план коммерческой эксплуатации судов с нулевыми выбросами к 2030 году. Предполагается, что она окажет существенное влияние на разработку систем морских аккумуляторных систем в Японии. Получение сертификата JET свидетельствует о выходе Pylontech на рынок морских аккумуляторных систем и отражает стремление компании содействовать более скорому достижению углеродной нейтральности в Японии.

Компания Pylontech со своей вертикально интегрированной отраслевой цепочкой является одним из немногих в мире поставщиков систем накопления энергии, обладающим мощным независимым научно-исследовательским и опытно-конструкторским потенциалом, охватывающим ключевые компоненты систем накопления энергии, в том числе элементы, модули и аккумуляторные энергетические системы. Благодаря новейшим технологиям и надежности решения Pylontech завоевали доверие более чем у 1 миллиона домохозяйств в более чем 80 странах, включая Японию.

«Pylontech гордится тем, что получила сертификат JET, поскольку его жесткие стандарты являются свидетельством нашей приверженности передовым технологиям. Кроме того, компания расширила применение батарейных систем в Японии. Компания Pylontech продолжит расширять свои операции на японском рынке и будет содействовать достижению цели нулевых выбросов в Японии за счет использования своих преимуществ в сфере разработки и производства аккумуляторных батарей», — отметил вице-президент компании Pylontech по международному бизнесу Джеффри Сун.