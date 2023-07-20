Морская пехота ТОФ получила новое высокоточное оружие

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20 июля 2023

Российские снайперы начали активно пользоваться высокоточным стрелковым комплексом Raptor от Bespoke Gun отечественного производства.

Стрелковый комплекс Raptor от Bespoke Gun дает возможность вести огонь на расстоянии до 2 км. В частности, данным видом оружия пользуется группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ, которая выполняет боевые задачи по разведке, уничтожению живой силы противника, корректировке огня артиллерии под Угледаром.

Раньше не практиковалось формирование отдельных бригад из снайперов, их работа велась в основных группах со своими (к примеру, штурмовыми) задачами. Но только выделение их в отдельное подразделение со своим командованием позволило в полной мере использовать возможности стрелков с дальнобойным оружием и успешно решать боевые задачи на сверхдальних дистанциях.

Данный опыт группой тяжелых снайперов ТОФ может быть использован в более крупном масштабе, огромное количество задач в зоне СВО могут решать подразделения снайперов с высокоточными винтовками. По словам заместителя командира группы 155-й бригады с позывным Шеф, благодаря нововведениям показатели группы вдвое выше ее же прошлых показателей по числу подтвержденных целей.

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