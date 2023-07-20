Морская пехота ТОФ получила новое высокоточное оружие

Российские снайперы начали активно пользоваться высокоточным стрелковым комплексом Raptor от Bespoke Gun отечественного производства.

Стрелковый комплекс Raptor от Bespoke Gun дает возможность вести огонь на расстоянии до 2 км. В частности, данным видом оружия пользуется группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ, которая выполняет боевые задачи по разведке, уничтожению живой силы противника, корректировке огня артиллерии под Угледаром.

Раньше не практиковалось формирование отдельных бригад из снайперов, их работа велась в основных группах со своими (к примеру, штурмовыми) задачами. Но только выделение их в отдельное подразделение со своим командованием позволило в полной мере использовать возможности стрелков с дальнобойным оружием и успешно решать боевые задачи на сверхдальних дистанциях.

Данный опыт группой тяжелых снайперов ТОФ может быть использован в более крупном масштабе, огромное количество задач в зоне СВО могут решать подразделения снайперов с высокоточными винтовками. По словам заместителя командира группы 155-й бригады с позывным Шеф, благодаря нововведениям показатели группы вдвое выше ее же прошлых показателей по числу подтвержденных целей.