Мошенникам на рынке недвижимости пора поставить заслон

Портал Общественной палаты РФ сообщает, что 15 сентября состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов граждан в сфере оборота недвижимости», на котором обсуждалось, что поможет снизить количество мошенничеств с жильем, как повысить достоверность ЕГРН и обезопасить граждан при сделках купли-продажи недвижимости.

Эксперты сошлись на том, что мошеннические схемы в сфере оборота жилья возможны из-за отсутствия должного контроля за законностью таких сделок. Председатель комиссии ОП РФ по экспертизе общественно важных законопроектов и иных правовых инициативКонстантин Корсикотметил, что число правонарушений на рынке недвижимости не уменьшается, мошеннические схемы совершенствуются, а в результате страдают люди. «Как юрист, я вижу, насколько остро стоит проблема защиты прав собственности в нашем государстве», — подчеркнулон.

Директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ Венера Шайдуллина, опираясь на данные исследования, рассказала, что статистика за последние 5,5 лет показывает, что 50 процентов преступлений на рынке недвижимости совершаются в крупном и особо крупном размере.

Из-за действий мошенников случается так, что оспаривают всю цепочку сделок, начиная с порочной. И если по решению суда последующие сделки признаются недействительными, страдает последний, добросовестный приобретатель жилья. Часто такими собственниками становятся семьи, взявшие ипотечный кредит на квартиру или дом. Их не защищает ни банковская проверка чистоты сделки, ни регистрация права собственности в Росреестре.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, профессор кафедры гражданского и международного частного права Волгоградского государственного университета Светлана Казаченок высказала мнение, что во избежание подобных ситуаций в сфере оборота недвижимости правовую помощь гражданам должны оказывать квалифицированные юристы.

Этого же мнения придерживались все участники круглого стола. Эксперты полагают, что только введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и законодательное регулирование риелторской деятельности может навести порядок на рынке жилья.