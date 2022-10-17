«Московская неделя интерьера и дизайна»: в Цифровом деловом пространстве развернется выставка инновационных решений

С 1 по 6 ноября в столице будет работать первая «Московская неделя интерьера и дизайна». Основные мероприятия запланированы в павильонах № 57 и № 55 на ВДНХ и Цифровом деловом пространстве, которое примет выставку инновационных решений в сфере проектирования и планировки помещений. Здесь можно будет познакомиться с технологическими компаниями, работающими в области разработок дизайн-проектов, дистрибуции и продаж, отделочных материалов и элементов декора.

В ходе мероприятия посетители увидят доступные отечественные товары, не уступающие качеству иностранных аналогов. Все желающие смогут со скидкой купить продукцию отечественных производителей, участвующих в мероприятии.

Деловая программа «Московской недели интерьера и дизайна» предусматривает выступление известных архитекторов и дизайнеров, глав ведущих профильных бюро, девелоперских компаний и развивающихся российских брендов.