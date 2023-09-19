Московские экспортеры помогут составить план международных выставок на 2024 год

Москва
19 сентября 2023

Присутствие столичных компаний на зарубежных мероприятиях — эффективный инструмент выхода на новые рынки и развития бизнеса.

Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит традиционный опрос среди столичных предпринимателей о том, в каких деловых событиях они хотели бы принять участие в 2024 году. На голосование вынесены выставки в 23 странах — государствах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

Присутствие городских компаний на зарубежных мероприятиях — один из наиболее эффективных инструментов выхода на новые рынки и развития бизнеса.

«С 2018 года при поддержке Москвы больше 1,6 тысячи предприятий приняли участие в 91 международной выставке. Общая сумма заключенных контрактов составила около двух миллиардов рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Для увеличения объемов поставок товаров и услуг в дружественные страны МЭЦ за последний год существенно расширил географию поддержки. Объединенный стенд Made in Moscow впервые был представлен в Алжире, Турции, Иране, Марокко, Саудовской Аравии и других государствах.

«В следующем году планируется познакомить зарубежных покупателей с товарами и услугами столичных компаний из таких сфер, как пищевая промышленность, строительство, индустрия моды, кинопроизводство и анимация», — отметила Наталья Сергунина.

Помимо этого, в опрос вошли мероприятия для ИТ-компаний, производителей электроники и оборудования, мебели, медицинских изделий, детских товаров, косметики и многопрофильные события. Голосование опубликовано на сайте МЭЦ. 

Кроме организации деловых мероприятий, Московский экспортный центр предлагает предпринимателям и другие инструменты для продвижения брендов за рубежом. Среди них — помощь с размещением на популярных международных маркетплейсах и в ретейл-сетях, обучение в рамках акселераторов и поддержка амбассадоров Москвы в разных странах.

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