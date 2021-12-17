Московские экспортеры смогут принять участие в пяти международных выставках

В 2022 году при поддержке городских властей столичные компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках, которые пройдут в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Организатором коллективного участия в мероприятиях станет Центр «Моспром», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась и встречи, направленные на её развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах – Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане – второй среди стран по объёму столичного экспорта АПК в январе-сентябре 2021 года», — рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что участие в выставках в 2022 года для промышленных предприятий столицы будет проходить бесплатно в рамках коллективного стенда Москвы.

Каждому участию в выставке и организации бизнес-миссии предшествует большая работа специалистов Центра «Моспром», которая включает аналитическое исследование рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к будущим переговорам с учетом всех технических и языковых аспектов, то есть весь комплекс предпродажных мероприятий. После окончания мероприятий специалисты «Моспром» продолжают оказывать методическую помощь и сопровождают московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, отгрузок продукции.

«В 2021 году специалисты Центра «Моспром» организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям. Всего в рамках этих мероприятий было проведено около полутора тысяч b2b-встреч. Среди регионов, в которых проходили байерские мероприятия, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии и Африки», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В следующем году у столичных косметических компаний будет возможность представить свою продукцию на европейских рынках и принять участие в крупной региональной выставке косметической промышленности «Cosmoprof Worldwide Bologna». Она пройдёт 10-14 марта 2022 года. Также в первом квартале 2022 года состоится «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Индонезии». Мероприятие пройдёт в Джакарте – экономическом центре Юго-Восточной Азии. Общий стенд московских промышленников будет представлен и на индустриальной выставке «ИННОПРОМ» в Узбекистане, которая пройдёт с 25 по 27 апреля 2022 года в Ташкенте.

Заявки на участие во всех трех мероприятиях принимаются Центром «Моспром» до 24 декабря 2021 года. Компании бьюти-индустрии могут написать на электронную почту perel.vl@prom.moscow, а для участия в ИННОПРОМе необходимо отправить сообщение на temirov.aa@prom.moscow.

Летом, с 6 по 9 июня, столичные предприятия из сфер строительства и производства природоохранных технологий представят свои наработки на «Project Qatar — 2022», которая состоится в Катаре. А московские экспортёры продукции агропромышленного комплекса со 2 по 4 ноября 2022 года смогут презентовать товары на «FoodExpo Qazaqstan» в Казахстане.

Заявки на поездку в Катар принимаются до 30 января 2022 года на электронную почту temirov.aa@prom.moscow, а чтобы попасть на «FoodExpo Qazaqstan» необходимо отправить обращение на perel.vl@prom.moscow до 31 марта 2022 года.