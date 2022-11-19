Московские педагоги примут участие в международной конференции в Ташкенте и Витебске

Москва
19 ноября 2022

Принять участие в международной конференции, проведение которой запланировано в Ташкенте и Витебске, приглашены и педагоги из Москвы. Для всех желающих стать зрителем мероприятия будет организована специальная онлайн-трансляция.

Мероприятие посвящено в первую очередь теме «Мировые практики преподавания русского языка как иностранного. Эффективные подходы и социокультурный контекст». Специалисты обменяются информацией о новых технологических подходах в обучении русскому языку и литературе.

Российские учителя обменяются опытом с зарубежными коллегами из Беларуси, Китая, Республики Корея, Турции и Узбекистана.

По словам директора Центра педагогического мастерства Артема Шишова, в Витебске и Ташкенте преподаватели московских школ и вузов расскажут своим зарубежным коллегам о передовых практиках преподавания русского языка как иностранного. Особое внимание будет уделено цифровым решениям, онлайн-платформам, используемым в московской системе образования.

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