Московские школьницы завоевали золотые медали на Европейской математической олимпиаде

На Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls’ Mathematical Olympiad — EGMO) московскими школьницами одержана очередная блестящая победа, сообщает Правда.ру.

Золотыми медалистами стали представлявшая школу №2086 Наталия Ленская, Виктория Факанова, учащаяся лицея «Вторая школа», а также Ралина Юсупова из школы при Центре педагогического мастерства. Индивидуальные задания выполнялись девушками дистанционно в течение двух дней.

В состязаниях, проводившихся на нынешней Олимпиаде в два этапа, приняли участие команды, представлявшие 54 страны. Главной целью данного масштабного международного соревнования его организаторы называют — поиск и помощь в раскрытии математических талантов.

Для участия в EGMO — международной олимпиаде по математике для девочек, интересующихся наукой – в России отбираются ученицы, побеждавшие и получавшие призы в финалах всероссийской олимпиады предыдущих лет, способные достойно представлять на этом конкурсе нашу страну.