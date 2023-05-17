Московские школьники поучаствуют в стажировках на высокотехнологичных предприятиях

Московским школьникам предоставлена возможность поучаствовать в профессиональных стажировках на высокотехнологичных предприятиях. Это поможет им в выборе будущей профессии благодаря возможности приобрести необходимые профессиональные навыки и расширить свой кругозор, сообщает Правда.ру.

11 мая состоялось онлайн-занятие с разработчиками средств защиты в IT-системах. 16, 23 и 30 мая подростков посвятят в особенности работы современной типография «Красная Звезда», сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

18 мая запланировано посещение Московской объединенной энергетической компании, где ребята узнают, как развивалась система городского теплоснабжения.

Запланировано и посещение предприятия «Российские сети вещания и оповещения», где школьники прослушают курс по проведению парадов.

А 17 и 24 мая ребят ждут на производственном комплексе «Салют», специализирующемся на создании и обслуживании авиационных двигателей.

И наконец, встречи с представителем компании «Коптер Экспресс» запланированы на 17, 24 и 31 мая.