Московские школьники завоевали пять медалей на турнире по информатике в Болгарии

В рамках минувшего XII Международного турнира по информатике школьниками из российской столицы было завоевано два «золота» и три «серебра». Эти традиционные осенние соревнования проходили в Болгарии в период 19-22 ноября. Участие в них приняли свыше четырехсот школьников, представлявших 17 стран мира. Проведение турнира было организовано в онлайн-формате, что объясняется сохранением угрозы со стороны инфекции COVID-19.

Напомним, что первое проведение Международного турнира по информатике в Болгарии было организовано 11 лет назад, а в 2014 году впервые его участниками стали ученики из нашей страны. По словам методиста Центра педагогического мастерства (ЦПМ) московского Департамента образования и науки Елены Андреевой, Российская Федерация была представлена на минувшем турнире шестью командами — одной официальной и пятью неофициальными сборными.