Московские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде по информатике в Бухаресте

Москва
24 декабря 2021

На международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics школьники из Москвы завоевали три золотые медали.

Ученик Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ Федор Ромашов стал абсолютным чемпионом турнира, набрав максимальное количество баллов. Еще две награды высшего достоинства на счету ученика лицея «Вторая школа» Антона Степанова и Александра Некрасова из школы № 179. Серебряные медали достались Ивану Мачуговскому из школы № 179 и Ивану Пискареву из школы школа № 2086. Об этом сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Организатором олимпиады, которая проходила в два этапа, стали власти Бухареста. Участие в ней приняли 60 команд из 12 стран, в том числе две команды из России. Ранее, в конце ноября, московские школьники завоевали три золотых медали и одну серебряную на международном турнире по информатике в Болгарии. 

В образовательном ведомстве столицы отметили, что успехи московских ребят на международных турнирах по информатике обусловлены вниманием, которое уделяет этой сфере система образования, в том числе проектам «ИТ-класс в московской школе» и «Математическая вертикаль».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

В Сочи выставили на продажу «дом на дереве» за 2 млн рублей

Общество

Мероприятия в честь 200-летия Ф.М. Достоевского организовали в Пскове

Спорт

Пресс-конференция USF3: изнанка мира кулачных боев и острые конфликты

Новости

Создание шедевра: «Горки Ленинские» принимают проект «Живопись без границ»