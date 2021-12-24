Московские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде по информатике в Бухаресте

На международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics школьники из Москвы завоевали три золотые медали.

Ученик Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ Федор Ромашов стал абсолютным чемпионом турнира, набрав максимальное количество баллов. Еще две награды высшего достоинства на счету ученика лицея «Вторая школа» Антона Степанова и Александра Некрасова из школы № 179. Серебряные медали достались Ивану Мачуговскому из школы № 179 и Ивану Пискареву из школы школа № 2086. Об этом сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Организатором олимпиады, которая проходила в два этапа, стали власти Бухареста. Участие в ней приняли 60 команд из 12 стран, в том числе две команды из России. Ранее, в конце ноября, московские школьники завоевали три золотых медали и одну серебряную на международном турнире по информатике в Болгарии.

В образовательном ведомстве столицы отметили, что успехи московских ребят на международных турнирах по информатике обусловлены вниманием, которое уделяет этой сфере система образования, в том числе проектам «ИТ-класс в московской школе» и «Математическая вертикаль».