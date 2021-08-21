Московских школьников приглашают на шестую смену с педагогами-психологами

Москва
21 августа 2021

Московский Городской психолого-педагогический центр запустил шестую онлайн-смену для школьников «Лето с ГППЦ». Дистанционные занятия для детей и подростков будут проходить до 27 августа.

Для учеников младшей школы специалисты проведут виртуальные экскурсии, творческие мастер-классы, научат конструктивному общению и нейробике. При этом каждый день смены будет посвящен новой теме: космосу, туризму, экологии и др.  

Подростков ждут дистанционные встречи с психологами, тренинги, психологические игры и практические занятия. Также они смогут принять участие в дискуссионном клубе и получить ответы на интересующие их вопросы в проекте «5 вопросов психологу».  

Узнать расписание занятий и присоединиться к ним можно на сайте Центра.

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