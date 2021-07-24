Московских учителей обязали сделать прививку от COVID-19

Все учителя московских образовательных организаций должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции к началу учебного года. Такие меры предписаны в соответствии с распоряжением главного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой (Постановление №1) и указом мэра Москвы Сергея Собянина в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

«Нарушение Постановления №1 является основанием для отстранения от работы без начисления заработной платы на весь период отстранения. Кроме, безусловно, случаев противопоказания с предоставлением работником соответствующей справки из медицинского учреждения», – рассказала начальник Отдела правового обеспечения Правового управления Департамента образования и науки города Москвы Ольга Соломатина.

Директорам школ предписано пригласить отказавшихся от вакцинации сотрудников в рабочее время на беседу о целях профилактических мер. Если работник отказывается от вакцинации и после беседы, руководители образовательных организаций должны издать указ об отстранении такого сотрудника от работы с обязательным ознакомлением с приказом. Запись об отстранении работника с указанием даты заносится в личную карточку, поскольку эта информация понадобится при начислении стажа.

Ольга Соломатина также напомнила, что за отказ от прохождения профилактических прививок, согласно ч 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде штрафа для должностных лиц в виде от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.