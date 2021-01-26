«Московский акселератор» признали победителем международного конкурса BRICS Solutions Awards

Как рассказала заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина, программа «Московский акселератор» вошла в число лауреатов международного конкурса BRICS Solutions Awards. Она праздновала победу в номинации «Решения для бизнеса». Тем самым, авторитетное жюри признало проект социально-экономическим и технологическим прорывом. Такую информацию передает портал столичной мэрии.

Запуск «Московского акселератора» датируется 2019 годом. По словам Натальи Сергуниной, чуть более чем за год реализации проекта его участниками было запущено свыше 120 пилотных проектов, они привлекли 238000000 рублей инвестиций. На участие в проекте в общей сложности было подано свыше 2700 заявок, а его выпускниками стали более ста стартапов. Власти столицы отмечают, что победа программы в таком престижном конкурсе убедительно подтверждает ее эффективность в развитии и масштабировании инновационного бизнеса Москвы.