Московский Городской методический центр презентовал ряд активностей для формирования глобальных компетенций

Общество
6 октября 2020

Первого октября в рамках селекторного совещания столичного Департамента образования и науки Городской методический центр представил множество активностей по обществознанию, истории, праву и экономике для учащихся школ мегаполиса. Все они реализуются в дистанционном формате в связи с сохранением угрозы со стороны коронавирусной инфекции. С помощью этих активностей школьники получат помощь с формированием у них глобальных компетенций. Об этом в рамках своего участия в селекторном совещании образовательного ведомства рассказал директор Мосметодцентра Андрей Зинин.

Как отметил Андрей Зинин, школьники должны учиться анализировать глобальные проблемы и взаимодействие культур в нашей время. Формирование глобальных компетенций существенно облегчит жизнь человека в современном мире, — объяснил директор Мосметодцентра.

Похожие новости

Общество

Предприятие КРЭТ запустит производство уникальных бионических протезов

Общество

Всероссийский Экодиктант пробежал Московский марафон

Новости

Маршрут построен! Игорь Сюч и МинПрироды России о развитии внутреннего экологического туризма

Общество

Комплексная реконструкция городов Ульяновской области даст им новые возможности для развития