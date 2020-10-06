Московский Городской методический центр презентовал ряд активностей для формирования глобальных компетенций

Первого октября в рамках селекторного совещания столичного Департамента образования и науки Городской методический центр представил множество активностей по обществознанию, истории, праву и экономике для учащихся школ мегаполиса. Все они реализуются в дистанционном формате в связи с сохранением угрозы со стороны коронавирусной инфекции. С помощью этих активностей школьники получат помощь с формированием у них глобальных компетенций. Об этом в рамках своего участия в селекторном совещании образовательного ведомства рассказал директор Мосметодцентра Андрей Зинин.

Как отметил Андрей Зинин, школьники должны учиться анализировать глобальные проблемы и взаимодействие культур в нашей время. Формирование глобальных компетенций существенно облегчит жизнь человека в современном мире, — объяснил директор Мосметодцентра.