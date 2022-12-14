Московский кластер электромобилестроения объединил около 40 компаний

Его участники займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов.

В Москве появилась единая платформа для разработки проектов электромобилестроения, которая будет работать на базе Московского инновационного кластера (МИК). Туда входит около 40 организаций, в числе которых завод «Москвич», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона «Технополис Москва».

«Среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, ИТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Этот кластер выполнит важную задачу — поможет столице стать одним из центров электромобилестроения в стране. Участники разработали уже три проекта: первый посвящен грузовому электрофургону на базе шасси УАЗ, остальные связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

Город активно содействуют созданию и развитию технологий в этой области, отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По решению Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей “Москвич”. В проект будет вложено не менее трех миллиардов рублей», — сказал он.

В Московском инновационном кластере создано 15 межотраслевых объединений, в которых задействовано свыше 900 компаний. Участники работают над проектами в разных направлениях, в том числе в сфере робототехники, микроэлектроники, медицины и беспилотного транспорта. Например, смарт-шаттл для передвижения в парковых зонах протестировали в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Четырехместный автобус, умеющий распознавать окружающие объекты, можно использовать для экскурсий или в качестве такси.

В области медицины одна из компаний разработала микроиглы для безболезненных инъекций. Продукт может появиться на рынке уже в следующем году. Кроме того, участники МИК занимаются 3D-печатью и промышленным дизайном. В рамках одного из проектов разрабатывают гранульный принтер для создания крупногабаритных изделий.

К МИК могут присоединиться как компании, так и индивидуальные предприниматели. Подробная информация есть на сайте кластера.

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.