Московский Комсомолец рассказал о певице-самородке из Пятигорска

Общество
3 июля 2024

Она  сочиняет андеграундный рэп и записала уже более двухсот треков

Тоня Алейникова по образованию бухгалтер. Ей 24 года и почти всю свою жизнь она прожила в Пятигорске. Девушка записала уже более двухсот треков и можно было бы допустить, что пишет она про любовь и «расставашки», но темы, которую поднимает юное дарование в своем творчестве далеки от этого. Философия, экзистенциальный кризис, тема смерти и ее переосмысления — вот что интересует рэпершу. Да и жанр «андеграундный рэп» это, как пишет «МК», что-то подпольное, полузапретное и никак не вяжется с образом девушки. Сама она тоже говорит, что мало кто понимает рэп в исполнении девочки. 

— Считается, что девочки не положено дерзить и петь что-то с оттенком улиц -делится Тоня с изданием. 

Для широкой публики Тоню, которая выступает под псевдонимом «Моки» открыл Московский комсомолец. В разговоре с журналистом она призналась, что  ездила несколько лет назад в Москву попытать счастья вместе с молодым человеком, но то ли эти отношения стали якорем для обоих, то ли было еще не время для, но там же они расстались. Тоня ударилась в творчество, а ее бывший молодой человек с творчеством завязал. Вовремя записи нового альбома Тоня узнала, что недавно он трагически погиб. И некоторые песни из нового альбома она посвятит его памяти. Когда общаешься с Тоней, понимаешь, что она одна из тех упертых и уникально одаренных людей, которые обязательно добьются успеха. Её клипы можно посмотреть на ютубе и если не знать, что под псевдонимом «Моки» поет обычная девушка из Пятигорска, можно подумать, что это звезда российского уровня. 

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