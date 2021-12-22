Москва получила международную награду за инвестиционные проекты в сфере образования

Аналитическое агентство fDi Intelligence присудило победу Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы в премии «F.D.I. Strategy Awards» в категории «Образовательные технологии». Эксперты высоко оценили достижения Департамента в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в разработку образовательных продуктов и услуг.

«Москва остается самым инвестиционно-привлекательным городом России. Сегодня на столицу приходится около 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг. Среди них: создание выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобные площадки для ведения инновационного бизнеса, проекты, направленные на повышение квалификации специалистов», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениямВладимир Ефимов.

Обычно премию вручают конкретным инвестиционным агентствам, однако в этом году впервые жюри отметило работу столичного Департамента. Для вручения премии судьи из команды fDi Intelligence изучили 34 площадки и агентства, которые отличились в рейтингах, опубликованных издательством за последний год.

Специалисты делали акцент на услуги агентств по сопровождению инвесторов после оказания им мер поддержки, а также на подходы к более устойчивому развитию и внедрение ESG-факторов.

«В Москве созданы комфортные условия для привлечения инвестиций в образовательную отрасль. Например, в этом году город заключил первое концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям в Инновационном центре «Сколково» будет создан уникальный проект – школа на 825 учеников. Соглашение заключено на 25 лет, инвестор спроектирует, построит и оснастит школу оборудованием, а также будет осуществлять техническое обслуживание в течение всего срока концессии. После завершения строительства школа перейдет в собственность Москвы. Также для развития кадрового потенциала в столице создана Московская техническая школа. Предполагается, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, повысится как минимум на 20%, что в свою очередь приведет к ощутимому росту экономических показателей производств», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Издательство отмечает, что с учетом беспрецедентных вызовов, возникших из-за пандемии, награды в этом году являются признанием стратегического превосходства, продемонстрированного победителями в различных номинациях.