«Москва помогает»: в рамках акции собрано уже больше 3,5 миллиона гуманитарных товаров

В сборе гуманитарной помощи задействованы более 13 тысяч волонтеров.

В рамках акции «Москва помогает» с февраля 2022 года собрано более 3,5 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. В их число вошли одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, игрушки и многое другое.

«За полтора года к акции присоединились свыше 52 тысяч москвичей и 400 столичных организаций. Они приносят не только предметы первой необходимости, но и подарки к праздникам, передают книги, канцелярские товары, даже музыкальные инструменты. В сборе гуманитарной помощи участвуют более 13 тысяч волонтеров», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

К началу нового учебного года можно передать тетради и обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки, спортивную одежду и обувь для детей от шести до 17 лет.

Всего в столице работает 13 пунктов приема вещей. Они есть во всех округах столицы. Узнать больше о проекте можно по телефону горячей линии: +7 499 170-02-25.